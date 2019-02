Love, Death & Robots: sesso e violenza con protagonisti cyborg

Love, Death & Robots è la prossima serie tv di Netflix firmata da David Fincher e Tim Miller.

Quello che vedrete su Netflix sarà qualcosa di particolare e decisamente strano. Love, Death & Robots avrà 18 storie, che andranno dai 5 ai 15 minuti ciascuna e con generi diversi: dall’horror alla fantascienza passando per il fantasy e la dark comedy, senza avere problemi a trattare argomenti quali la violenza e il sesso, in particolare i contenuti animati per adulti.

I protagonisti di questa inquietante, e al tempo stesso interessante, serie tv sono: latticini senzienti, soldati licantropi, robot impazziti, mostri della spazzatura, cacciatori di taglie cyborg, ragni alieni e demoni dall’inferno assetati di sangue.

La sinossi di Love, Death & Robots, resa nota da Netflix, è questa: “L’elenco completo di storie coprirà una varietà di argomenti adulti inclusi razzismo, governi, guerra, libero arbitrio, e la natura umana. La collezione antologica copre i generi scifi, fantasy, horror e commedia e ogni corto ha il suo stile d’animazione unico: dal tradizionale 2D al 3D photo-real CGI. I creatori sono stati messi insieme da una chiamata globale per i migliori disegnatori del mondo inclusi artisti da Francia, Korea, Ungheria, Canada e USA, tra gli altri. La serie trae ispirazione dall’eclettico e provocatorio materiale fumettistico degli anni '70, che ha influenzato gli interessi di Miller e Fincher nello storytelling”.

L’obiettivo è ovviamente quello di scioccare il pubblico con qualcosa di non convenzionale e stando al trailer distribuito da Netflix si può dire che il risultato è già raggiunto.

La serie si compone di elementi in parte noti, come la struttura antologica, ormai da tempo sdoganata e anzi preferita in certi casi (True Detective, American Crime Story) e scene forti che abbiamo già in parte conosciuto proprio con un'altra serie tv di tipo antologico: Black Mirror.

Questo progetto ambizioso, con micro episodi definiti nel trailer come rapidi, indolori e letali, è firmato da due nomi di rilievo i cui precedenti lavori sono coerenti con quanto vedremo in Love, Death & Robots. Il primo è David Fincher, uno dei più noti registi in circolazione, che ha diretto film come Fight Club, Seven e Millennium, già presente in campo seriale per Netflix con Mindhunter e House of Cards. Il secondo nome è Tim Miller, regista di Deadpool, film “politicamente scorretto” il cui successo è dato proprio dal tono provocatorio e fuori dagli schemi del supereroe protagonista.

Riguardo alla serie, il co-produttore Tim Miller (nonché prossimo regista di Terminator 6) ha dichiarato: “Love, Death & Robots è il progetto dei miei sogni, in grado di fondere il mio amore per l’animazione con storie meravigliose. Film, romanzi e storie di pura fantasia mi hanno ispirato per anni, ma fino ad ora erano rimasti relegati alla cultura di nicchia dei secchioni e dei nerd, di cui facevo parte. Sono terribilmente eccitato perché finalmente il panorama dell’intrattenimento è cambiato abbastanza da permettere ai contenuti animati per adulti di diventare parte integrante di una conversazione culturale più ampia.”

Love, Death & Robots sarà disponibile su Netflix il prossimo 15 marzo ed è uno degli appuntamenti da non mancare tra le prossime uscite della piattaforma streaming.