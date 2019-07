Luca Argentero bacia Cristina per il World Kissing Day

Il 6 luglio è la giornata internazionale del bacio e sono tanti i volti noti che approfittano dell'occasione per condividere un'immagine romantica con il loro partner. Ha fatto lo stesso Luca Argentero, uno degli attori più affascinanti e amati del cinema italiano, che qualche ora fa ha condiviso uno scatto a tema con la sua compagna Cristina Marino, un bacio al tramonto sul mare.

Dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania, l'ex concorrente del Grande Fratello ha ritrovato l'amore tra le braccia della giovane collega. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2015, quando entrambi erano impegnati sul set del film Vacanze ai Caraibi. Sono entrambi molto schivi, non amano esternare i loro sentimenti ma da qualche tempo sui social di entrambi sono cominciate a comparire alcune fotografie di coppia. Non è difficile capire come abbiano fatto a innamorarsi l'uno dell'altra. Sono entrambi bellissimi e insieme formano una coppia straordinaria, una delle più belle del nostro panorama cinematografico. Quando si sono conosciuti, Luca Argentero era fresco di separazione con sua moglie e Cristina Marino ha saputo stargli vicino, rispettando i suoi tempi. Tra Luca Argentero e Myriam Catania i rapporti sono rimasti ottimi, i due parlano con grande affetto dell'ex coniuge, segno di grande intelligenza. Adesso entrambi si sono rifatti una vita e con l'ottenimento del divorzio consensuale sono pronti a ricominciare con i nuovi partner. Myriam è già diventata mamma nel 2017 del suo nuovo compagno Quentin Kammerman mentre pare che Luca stia ponderando l'idea di convolare a nozze con Cristina.

Nel frattempo i due sono inseparabili e in questi gironi stanno trascorrendo una vacanza/lavoro a Ischia, dove l'attore è impegnato all'Ischia Film Festival, dove ha annunciato anche i suoi prossimi impegni lavorativi. L'attore ha infatti annunciato che lo vedremo presto in tv nei panni di un medico, anche se prima di allora i suoi fan potranno ammirarlo nei panni di Leonardo da Vinci in una produzione Sky. Nonstante tutti gli impegni, Luca Argentero trova sempre del tempo da dedicare alla sua donna e lo scatto per celebrare il World Kissing Day ne è la prova. La reazione social di Cristina Marino al gesto del suo uomo non è tardata ad arrivare: “immensamente”, ha commentato la ragazza, senza dimenticare un cuore rosso simbolo d'amore.