Luca Barbareschi confessa: "Mia madre mi lasciò a 7 anni"

Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Luca Barbareschi ha raccontato la sua vita spaziando dai sentimenti (per l'attuale compagna e per i suoi sei figli) al lavoro, dalla fama come attore ai momenti difficili legati all'infanzia. Ed è proprio di quest'ultimo periodo che l'attore e regista ha un ricordo preciso ma molto doloro, legato all'abbandono di sua madre. La conduttrice gli mostra una foto che lo ritrae da bambino al mare, l'attacco perfetto per raccontare un'estate drammatica: "Questa foto è di quando avevo sette anni e mezzo, fu un’estate terribile perché mia madre scappò con un altro uomo e portò con sè mia sorella". Un racconto, quello di Luca Barbareschi fatto con il sorriso sulle labbra, nonostante la tragicità dei fatti: "Mia madre era simpatica, un personaggio…Mi disse che andava via, a Roma, con Valentina, mia sorella appena nata, che io amavo moltissimo. Le chiesi: 'E io?'. E lei: 'Sempre a lamentarti?1. Pensando che il lamento fosse proibito, risposi: ‘Ci mancherebbe altro, buon viaggio'".

Un evento, quello dell'abbandono vissuto, che lo ha segnato profondamente nonostante lei fosse presente (anche se lontana) e che Luca Barbareschi ha raccontato in tono ironico e a volte scherzoso, sorprendendo il pubblico e la padrona di casa, Caterina Balivo. "Sono andato a trovarla una volta - ha proseguito nel racconto Barbareschi - e ho addirittura finto l’appendicite perché volevo vederla. Sono andato in bagno, ho fatto finta di vomitare e ho messo della crema. Mia zia si è spaventata, pensava fosse appendicite, e io le ho detto: 'Avete avvisato la mamma?' e lei: 'Sì, sì ma intanto vatti a far operare all’appendice!'. Alla fine, mi han tolto l’appendice anche se non avevo alcun problema, l’ho fatta per sbaglio! E mia mamma non è mai tornata in ospedale, è questo il paradosso! Poi ho smesso perché ho capito che gli allarmi non servivano".

Neppure in questo frangente l'attore perde il suo senso dell'umorismo, forte e spiccato, pur avendo lasciato a bocca aperta la Balivo, e ammette: "Devo il mio senso di humor a una serie di tragedie meravigliose a cui sono sopravvissuto".

