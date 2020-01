Luca Barbareschi: "Violentato da un prete, non mi sono ribellato"

Ospite di Peter Gomez a La Confessione, Luca Barbareschi è tornato a parlare di un triste episodio della sua infanzia che lo ha particolarmente segnato: la violenza sessuale subita da un prete.

Già in una intervista a Verissimo, Barbareschi aveva rivelato di essere stato violentato da un prete quando aveva solo sette anni e di essere riuscito a perdonarlo proprio in età adulta, avendo con lui un confronto diretto. “ Sono stato abusato per due anni da un sacerdote in collegio. Avevo sette anni e lui si è approfittato della mia condizione, ero contento delle sue attenzioni perché ero un bambino solo – raccontava anni fa alla Toffanin - . Qualche anno fa sono andato a trovarlo per perdonarlo. Lui sosteneva di non ricordarsi di nulla, ma io ho voluto fare questo gesto per rompere questa catena di errori e orrori. Il rancore non porta nulla, l’unica cosa che funziona è l’amore ”.

Nel salotto di Peter Gomez, quindi, Luca Barbareschi è tornato a parlare di questo momento buio della sua vita. “ In quegli anni un bambino solo, con già delle voragini emotive, non poteva che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie, perché la pedofilia è una malattia terribile – ha spiegato lui ai microfoni di Nove - . E devo dire che, quando uno è nella situazione di un bambino come me, è pericoloso perché cerchi affetto e attenzioni ”.

“ Lui ha proprio abusato di me – ha continuato Barbareschi - . Sì, io sono stato violentato ”. Ritornando a quei momenti, però, l’ospite de La Confessione ha ammesso di non essersi mai ribellato davanti a quegli abusi. “ Violentato è una parola grossa perché non ricordo di essermi mai ribellato e questa è la cosa peggiore della pedofilia perché, chi è vittima di cose pedofile, si sente in colpa – ha concluso Luca Barbareschi - , pensi di essere stato tu ad aver creato quella situazione ”.