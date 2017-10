Luca Battisti blocca l'asta sui brani di papà

Luca Battisti figlio di Lucio fa causa alla società Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., attualmente in liquidazione, affinché le canzoni di Lucio Battisti non finiscano all'asta. Intanto, in attesa che il giudice si pronunci, Luca Battisti ha anche diffidato i liquidatori ad astenersi dal disporre in favore di chiunque del catalogo editoriale della società Acqua Azzurra. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano del luglio 2016 che ha condannato la Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. a pagare a Mogol la somma di 2,8 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno, la società è stata messa in liquidazione e le opere musicali di Battisti sono state messe all'asta dai liquidatori. Il catalogo editoriale della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. fa gola a molti. In questi mesi, le principali publishing operanti sul mercato italiano - a partire dalla Sugarmusic di Caterina Caselli, passando per la Universal, la Emi, la Sony e la Edizioni Curci - si sono già fatte avanti nel tentativo di accaparrarsi uno dei cataloghi editoriali più preziosi in circolazione.