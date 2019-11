Luca Onestini in difesa del fratello Gianmarco: "Non lo vedete come sta?!?"

La partecipazione di Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo si è conclusa nella serata di ieri, 7 novembre, in modo assai turbolento: l’arrivo del giovane in studio e il trattamento riservatogli dai presenti, infatti, ha scatenato la furia del fratello Luca.

L’esperienza di Gianmarco al GF iberico sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a quando il giovane non si è avvicinato a Adara Molinero, sposata e madre di un bambino di sei mesi. È bastato questo, dunque, a mettere in cattiva luce Onestini e, in aggiunta alle critiche del pubblico spagnolo, sono arrivate le dichiarazioni di Ivana Icardi, che ha tacciato il suo ex inquilino nella casa del GF italiano di averla usata e di essere il burattino del fratello Luca.

Proprio quest’ultimo, che ha seguito attentamente il percorso di Gianmarco nel reality show spagnolo, era presente negli studi televisivi del Gran Hermano Vip e non è riuscito a rimanere in silenzio davanti all’atteggiamento poco rispettoso che i presenti hanno avuto nei confronti del fratello. Messo sotto torchio dal conduttore, Gianmarco ha confessato di essere innamorato di Adara Molinero, ribadendo di aver sempre assunto un comportamento che non potesse in alcun modo andare ad intaccare il figlio piccolo che la aspetta a casa.