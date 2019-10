Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Nessuna crisi”

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia da ormai quasi due anni e gli utenti sui social sono pazzi di loro e degli scatti di vita che condividono quotidianamente su Instagram. Eppure, a detta di molti, qualcosa sembrava non andare nel verso giusto, tanto da mettere in dubbio la fedeltà di lui.

Ultimamente, però, le voci si erano fatte così insistenti da essere piuttosto scomode. Motivo per cui la coppia ha deciso di rompere il silenzio chiarendo una volta per tutte la situazione con un divertente siparietto abbinato a coccole e baci affettuosi. “Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi. Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere” , ha esordito Ivana. Luca, poi, ha aggiunto: “E poi perchè dovrebbe fregarvi di gente che consideriate niente? Preoccupatevi solo delle persone di cui avete stima e considerazione” .

Davanti alla simpatia della coppia, i fan non hanno potuto che supportarli ancora una volta. Una di quelle coppie bellissime che, dopo anni passati fianco al fianco, ancora si guardano come fosse la prima volta, perdendosi – ma ritrovandosi al tempo stesso – nello sguardo della propria dolce metà. Un utente, infatti, sentenzia: “In tanti hanno parlato di loro ma di loro non hanno capito nulla e spero finalmente che tutti smettano di dare retta alle voci di corridoio, non date credito! Tra l’altro, se qualcuno spera tanto che un amore possa finire, non sarà forse perché è geloso di un sentimento così sincero e coinvolgente che vorrebbe gli appartenesse?” .

Insomma, come testimoniano anche le ultime stories in cui sono insieme, tra loro non c’è nulla che non vada.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?