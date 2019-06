Luca Onestini con un megafono va fuori dalla Casa per sostenere il fratello Gianmarco

Luca Onestini ha deciso di supportare suo fratello Gianmarco a modo suo e, dopo non essere riuscito ad entrare nella Casa, stamattina si è piazzato fuori del giardino con un megafono.

Dopo due mesi senza avere notizie dei suoi affetti più cari, ci ha pensato il fratello Luca a dare a Gianmarco tutta la carica e il sostegno che mancavano al giovane concorrente del reality show.

Insieme ad Erica Piamonte era il solo concorrente a non aver ancora ricevuto, a un passo dalla finale, una sorpresa dai suoi familiari, cosa, invece, accaduta a tutti gli altri suoi coinquilini.

Questo non è piaciuto per niente a Luca Onestini che aveva dichiarato con grande rabbia su Instagram qualche giorno fa: “ Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa.

Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri.

Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorprese, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare! ”.

Ma nessuno ha accolto la sua richiesta, senza nemmeno dargli valide spiegazioni in merito. Così ha deciso di far di testa sua e di far sentire lo stesso tutto il suo affetto e sostegno al fratello e, imbracciato un megafono, si è messo a gridare a più non posso: “ Gianmarco sono Luca, sono fiero di te, avanti così, sei fortissimo, daje tutta fratè! ”.

Gianmarco ha subito riconosciuto la voce del fratello, è corso in giardino e e si è messo a piangere per l’emozione. Poi ha preso anche lui a gridare al fratello Luca. “ Ti penso sempre Fra', sei sempre nel mio cuore, sempre con me! ”, ha replicato tra le lacrime il gieffino, subito abbracciato dagli altri coinquilini, tutti colpiti per il bellissimo gesto di Luca Onestini.