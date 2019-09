Luca Onestini, il messaggio per Ivana prima dell'intervento

La coppia Ivana Mrazova e Luca Onestini dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, verso i propri fan e non solo si sono dimostrati di essere sempre più affiatati tra di loro, infatti il tutto viene testimoniato dalle tante storie pubblicate sui loro profili social. Qualche giorno fa, però, l’ex gieffina Ivana Mrazova ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento che nello specifico lo farà nella sua città d’origine in Repubblica Ceca.

Alcune ore fa il fidanzato Luca Onestini – rimasto invece in Italia – sul suo profilo Instagram ha voluto pubblicare un post per far sentire la sua vicinanza alla fidanzata, nonostante la dovuta lontananza fisica. In poche parole l’operazione che dovrà affrontare la giovane modella li ha un po’, come dire, in un certo senso allontanati, ma ciò non vuol dire che il loro rapporto sentimentale si sia scemato.

A riportarlo è stato proprio Luca, attraverso un messaggio con foto pubblicato su Instagram, nel momento in cui, ritrae i due fidanzati mano nella mano, mentre sono in riva al mare, con i piedi in acqua. Infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto: “Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo… Mano per mano, sorridenti, e a testa alta… #Love You. PS Muoviti a tornare o ti vengo a prendere io!”.

Queste in effetti sono state delle vere e proprie parole d’incoraggiamento da parte di Luca Onestini nei confronti della sua fidanzata.