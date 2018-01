"Luca Onestini mi ha deluso, speravo in una risposta": lo sfogo della donna che gli ha mandato 6 aerei

Sono passati quasi due mesi dalla fine del Gf Vip, ma c'è ancora un mistero che non è stato risolto e riguarda Luca Onestini.

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, durante la sua permanenza nella Casa, ha ricevuto più volte messaggi da un'ammiratrice segreta che si firmava "Unknown". La sconosciuta ha inviato a Onestini ben sei aerei e in un messaggio ha fornito anche un indirizzo mail al quale desiderava essere contattata una volta finita l'esperienza del Gf Vip.

Ma a quanto pare Luca Onestini non ha mai contattato questa ammiratrice segreta e ora lei è risentita. Con la stessa mail lasciata a Luca, la donna ha contattato la redazione di Fanpage e ha voluto fare qualche precisazione. Come scrive il quotidiano, la donna ha per prima cosa spiegato di voler mantenere l'anonimato, "sono una persona estranea al mondo dello spettacolo", poi ha raccontato come è nato l'interesse nei confronti di Luca Onestini e infine la delusione provata per non aver ricevuto nemmeno un "grazie".

"Unknown" ha confessato che l'interesse per Luca è nato del tutto casualmente. La donna seguiva il reality perché conosceva bene uno dei concorrenti, così ha provato dispiacere quando ha notato che l'ex tronista di Uomini e Donne era uno dei pochi a non aver ricevuto ancora un aereo: "Ho pensato che ciò rappresentasse un peso per lui. Così ho deciso di mandargli un aereo. Istintivamente ho scritto la frase 'Luca scriverò nel tuo cuore 'Sì'? Unknown' che, inequivocabilmente, mi ha fatto capire tanto. Era più della semplice commozione per il fatto che lui non avesse ricevuto nessun aereo. Ho deciso di esprimere i miei sentimenti. Speravo potesse in qualche modo capire quello che provavo, se non dopo il primo aereo almeno dopo il quarto".

Tra una confessione e l'altra, la donna ha anche spiegato il significato dei sei aerei inviati a Luca Onestini, significato che spesso non è stato capito nella casa del Gf Vip. Poi si arriva alla delusione di una mancata risposta, risposta che non era dovuta, ma ci sperava. "Onestini - dice - non ha mai scritto alla mail che avevo creato per lui. Non nutro rancore nei suoi confronti, ma sicuramente delusione. Probabilmente ho fatto l’errore di sopravvalutare la sua sensibilità. Sarebbe bastata una sola mail con scritto: ‘Grazie per i tuoi pensieri'. Certo, l’iniziativa di inviare gli aerei è stata mia e Luca aveva tutto il diritto di comportarsi come meglio credeva. Non aveva nessun obbligo e sono una persona abbastanza strutturata da capire che non dovevo aspettarmi niente. Non conosco le sue ragioni, forse ne avrà di buone. Mi limito a registrare le mie emozioni".