Luca Zingaretti è Annalisa per il film Thanks: "Grande esperienza umana e professionale"

Luca Zingaretti ha legato la sua immagine a doppio filo a quella del Commissario Montalbano, il personaggio di Andrea Camilleri da tanti anni l'attore interpreta con grandissimo successo per la tv. Eppure, Zingaretti ha una capacità recitativa che lo rende versatile, capace di interpretare qualunque ruolo.

Quindi per qualche tempo ha messo da parte i panni del commissario letterario siciliano e si è calato in quelli di... Annalisa. Luca Zingaretti ha voluto fare una nuova esperienza lavorativa nel film “Thanks” di Gabriele De Luca. “ Questa è Annalisa nel film “Thanks” di Gabriele Di Luca. Le ho voluto molto bene!!!! Andate a vederla! ”, scrive l'attore sul suo profilo Instagram, sotto una foto che lo ritrae con l'abito di scena. La pellicola è uscita nelle sale il 3 ottobre ma non ha avuto una grande eco mediatica. Per i temi affrontati, infatti, sono state poche le sale che hanno deciso di inserirlo nella loro programmazione ed è lo stesso Zingaretti a dirsi dispiaciuto per questo trattamento, tramite le pagine del settimanale DipiùTv: “ È un peccato che la diffusione sia stata così scarna. Interpretare Annalisa, che ha alle spalle tanti problemi ma è piena di tenerezza, è stata una grande esperienza umana e professionale. ”