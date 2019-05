Lucas Moura eroe in Champions. La sexy moglie gli fa una dedica speciale

Lucas Moura è diventato un vero e proprio ero per i tifosi del Tottenham, grazie alla sua tripletta decisiva per le sorti degli Spurs nel match di Champions League contro l'Ajax di ten Hag. Il brasiliano ex Psg, infatti, ha trascinato letteralmente i suoi compagni alla finale che sio giocherà il prossimo primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Quella sarà la giusta occasione per il Tottenham per provare a vincere il primo titolo in Europa e per farlo dovrà battere il fortissimo Liverpool di Jurgen Klopp che oggi pomeriggio si giocherà la vittoria del campionato punto a punto con il Manchester City di Guardiola.

Lucas Moura è un personaggio molto riservato e rivedendo i suoi gol in Champions si è pure emozionato davanti alle telecamere. L'ex San Paolo è arrivato al Tottenham dal Psg nel gennaio del 2018 e quest'anno è riuscito a ritagliarsi il suo spazio importante nella squadra di Pochettino. Il 26enne carioca è molto attaccato alla famiglia e recentemente aveva chiesto alla moglie di portargli in campo il figlio, nato da pochi mesi, per fargli fare il giro di campo. Come detto, Moura è un calciatore riservato, l'anti-divo, mentre sua moglie è molto più spigliata soprattutto sui social network.