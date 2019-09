Lucia Bramieri in ospedale per un malore della madre: “ La vita è imprevedibile”

Opinionista molto presente nei salotti di Barbara d’Urso, Lucia Bramieri aveva partecipato alla puntata di ieri, 24 settembre, di Pomeriggio Cinque prima di catapultarsi in ospedale per un improvviso malore della madre.

Inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto nella notte, la Bramieri aveva partecipato alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 con la leggerezza e l’allegria che la contraddistinguono, dicendo la sua sul rapporto tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo e disquisendo sui dibattiti del gossip nostrano. Poi, la spiacevole notizia del malore della madre, trasportata in ospedale dove Lucia Bramieri l’ha raggiunta in tutta fretta. Da qui, l’ultimo post social della ex concorrente del Grande Fratello, che ha voluto fare una riflessione sull’imprevedibilità della vita condividendola con tutti i suoi follower.