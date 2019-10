Lucia Rivera si complimenta con il suo Marquez: "Sono fiera di te"

Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in motogp. Il centauro spagnolo della Honda ha vinto con autorevolezza il suo ottavo titolo mondiale in carriera e l'ha fatto al termine di una stagione, l'ennesima, perfetta. Il segreto del 26enne iberico è sicuramente il talento, la tenuta mentale e la sua tranquillità nella sfera personale. Il Cabroncito, infatti, da qualche tempo ha allacciato una relazione con la modella spagnola Lucia Rivera Romero.

Qualche settimana fa, lo stesso Marquez aveva parlato così ai microfoni di XL Semanal: "Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno" . La loro storia d'amore in realtà va a gonfie vele e ora fanno coppia fissa.

Lucia è una bellezza acqua e sapone ed ha molto seguito sui social network con oltre 135.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana o lavorativa. Lucia, però, ha anche trovato il modo per omaggiare il fidanzato che si è laureato per l'ottava volta, la sesta in motogp, campione del mondo: "Sono così orgogliosa di te".



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?