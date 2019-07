Luciana Littizzetto ironizza sul furto in casa: "Perché non hanno preso la camicia brutta?"

La comica e partner fissa di Fabio Fazio, alla conduzione del programma Che tempo che fa, ha voluto denunciare ai follower di aver subito un furto. Tra le sue ultime Instagram stories, Luciana Littizzetto ha infatti documentato che la casa di campagna della mamma è stata violata dai ladri. E le esclusive immagini post furto sono state condivise dal volto Rai con i suoi follower, attraverso il suo account ufficiale.

Le storie rivelatrici di Luciana Littizzetto

Così, tra i video pubblicati nelle sue ultime storie su Instagram, la Littizzetto parla con la sua adorata mamma dell'accaduto. "Ma guarda che roba, la mia stanza!", esclama la mamma della comica. Mamma e figlia hanno confidato agli utenti che della loro casa in campagna, però, non è stato rubato proprio tutto. "Perché non hanno preso questa camicia brutta?" , prova a sdrammatizzare sul caso in questione Luciana Littizzetto. "Vabbé - aggiunge la comica, rivolgendosi in video ai suoi fedeli sostenitori su Instagram -. Vuol dire che la casa di Emanuele Filiberto (Il principe Emanuele Filiberto ha recentemente subito un furto in casa, ndr) forse dava più soddisfazioni che non la casa di mia mamma".

Insomma, dalle dichiarazioni rilasciate attraverso il suo profilo, trapela che Luciana Littizzetto ha scelto di affrontare in chiave ironica quanto le è accaduto in famiglia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?