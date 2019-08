Choc anafilattico per il fidanzato di Ludovica Bizzaglia

Poteva finire molto male la cena di Ferragosto di Ludovica Bizzaglia, attrice e scrittrice, e il suo fidanzato Cristiano Piccirillo, giovane e promettente chef di Napoli. La coppia si trova in vacanza in Thailandia ma durante una cena Piccirillo ha accusato un malore, a causa di una reazione allergica alimentare.



L'attrice, accortasi della gravità della situazione, non si è fatta turbare e ha preso in mano la situazione. La Bizzaglia ha prestato i primi soccorsi al compagno e poi ha chiesto di essere portata in ospedale con urgenza. A spiegare il tragico episodio é stata la stessa Ludovica Bizzaglia attraverso i social: " Nella serata di Ferragosto Cristiano è stato ricoverato all'ospedale di Ko Samui per una forte reazione allergica alle melanzana, una varietà particolare coltivata in Thailandia. Ha avuto una bruttissima reazione allergica, quasi uno choc anafilattico, è stato malissimo, l'ho riacchiappato per i capelli, l'ho portato subito in ospedale e lo hanno ricoverato ".



Una brutta esperienza, fortunatamente finita bene, che è costata alla coppia quasi 4mila euro di spese mediche pagate dall'assicurazione medica che, in modo previdente, la coppia aveva stipulato prima di partire. Ludovica Bizzaglia, volto noto di numerose fiction e della soap partenopea "Un Posto al Sole", ha voluto raccontare la storia sui social proprio per sottolineare l'importanza di essere previdenti all'estero facendo le assicurazioni del caso. Cristiano Piccirillo, invece, ha commentato ironicamente il brutto incidente ricordando un aneddoto familiare: " Nove anni fa mio padre nel giorno di Ferragosto fu ricoverato in Thailandia per il morso di una scimmia. Incredibile che dopo nove anni sia successa una cosa simile a me nello stesso posto e giorno ".