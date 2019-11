Ludovica Pagani annuncia: "Ecco quando uscirà il mio calendario"

Ludovica Pagani non si sarebbe mai aspettata di diventare una vera e propria star sui social network. La sexy influencer bergamasca infatti vanta oltre 2,2 milioni di seguaci sul suo profilo Instagram con i suoi post, foto e video presi letteralmente d'assalto dai suoi tanti seguaci, soprattutto di sesso maschile. Ludovica si è avvicinta al mondo dello sport presso la tv locale di Tele Bergamo dove divenne famosa per la lettura in modo particolare ed originale della classifica di Serie A.

Quella clamorosa gaffe non ha affossato la figura della Pagani che anzi ha tratto beneficio dal quell'episodio e ha fatto una vera e propria scalata diventando prima un volto molto apprezzato di Sportitalia e poi come inviata di Quelli che il Calcio. Ludovica è sempre molto attiva sui social, ha un fidanzato che si chiama Steven Basalari che lavora come direttore artistico in alcuni locali notturni.

La Pagani, come si evince dal suo profilo Instagram è anche una dj oltre che influencer, ha scritto un libro dal titolo inequivocabile "Semplicemente Ludovica" ed ama molto i tatuaggi. Nel 2018 ha pubblicato la sua prima canzone su YouTube, intitolata Tiki Taka con il featuring di Ricky Jo. La sexy bergamasca avrebbe voluto laurearsi in Giurisprudenza, ma ha poi scelto una specializzazione in Criminologia e si è poi laureata in Management pubblico a Milano.

Ludovica è una delle donne social e del mondo del calcio più amate dagli italiani e fa sicuramente concorrenza alla sexy punta di diamante di Dazn Diletta Leotta, che al momento pare in vantaggio. Tra una settimana, però, esattamente mercoledì 27 novembre uscirà il calendario della Pagani e siamo certi che sarà un successo. La stessa bergamasca ha dato quest'annuncio dalla sua pagina ufficiale Instagram: "Finalmente posso svelarvi la data di uscita del calendario … MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE , con Chi e TV Sorrisi e Canzoni: potrete trovarlo in tutte le edicole e non solo .. praticamente ovunque in tutta Italia".

La ragazza ha poi continuato: "Il 4 dicembre in TERRAZZA APEROL A MILANO ci sarà il meet&greet dove potrete venire tutti voi liberamente , a passare un pomeriggio insieme a me.. non vedo l’ora di vedervi tutti e per chi porterà il calendario potrò fargli una dedica speciale! Sono così orgogliosa di questo progetto al quale stiamo lavorando da più di un anno, con un team pazzesco, abbiamo fatto dei look pazzeschi e delle foto bellissime! Sarà un calendario mai visto fuori dal comune”.



