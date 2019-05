Ludovica Pagani insultata sul web: "Chi è la cagna fra voi due"

Le foto con gli animali sui social normalmente attirano like e simpatia, ma non è quello che è successo all’inviata sportiva Ludovica Pagani. La bionda 27enne, volto noto della trasmissione sportiva di Rai Due "Quelli che il Calcio", è stata infatti oggetto di pesanti insulti dopo la pubblicazione di uno scatto, che la ritrae insieme al suo cane.

Ludovica Pagani, che nella vita è anche influencer e deejay, è famosa per le foto sexy e sensuali che posta quotidianamente sul suo profilo Instagram, ma l’ultima fotografia pubblicata (quella con il suo cane, un Jack Russell Terrier) ha scatenato gli haters, che si sono scagliati contro di lei insultandola pesantemente: "Quale é la cagna fra voi due", "Il cane e la cagna", "Che bella cagna, e il cane come si chiama?". E ancora: "Niente di nuovo il cane che bacia la cagna", "Zozza", "Da una parte c’è una cagna e dall’altra Spike".

Lei, considerata la nuova Diletta Leotta della Rai e autrice del libro "Semplicemente Ludovica" (dove racconta il suo successo), non si è però lasciata scalfire dalle offese. In un post di pochi giorni fa ha, infatti, spiegato perché questi continui insulti non la tocchino: "Non accetterò mai nessun luogo comune come quelli della serie 'se mostri il tuo corpo sei una poco di buono' o 'se ti vesti in un certo modo sei una poco di buono'. BASTA! Chi dice che una persona che mette in mostra il proprio fisico su cui ha anche magari lavorato tempo debba essere necessariamente da facili costumi?! Dove sta scritto?! Ho visto tante finte marie goretti che in realtà di Maria avevano gran poco... nel 2019 ormai si dovrebbe guardare oltre molto spesso l’abito non fa il monaco credetemi... Tengo anche a dire che sono la prima ad allontanare la volgarità, c'è una bella sottile ma enorme differenza tra essere sensuali ed essere volgari".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?