Ludovica Pagani da urlo su Instagram

Ludovica Pagani sta continuando la sua scalata verso il successo sia nella vita professionale che sui social network. La nota influencer vanta quasi 2 milioni di follower su Instagram e anni fa si fece conoscere al grande pubblico per la sua gaffe nel leggere la classifica di Serie A ai tempi di Bergamo Tv: "Napoli 47esimo, Juventus 45esima, Inter 41esima", disse la sexy Ludovica nello stilare la classifica del massimo campionato. Con quella gaffe incredibile, però, la Pagani è riuscita a diventare famosa e a farsi conoscere al grande pubblico e oggi è diventata inviata di "Quelli che il calcio".

La sexy influencer nel corso di questi anni ha condotto diversi talk calcistici, è transitata a Sportitalia ed è diventata soprattutto una della donne, che parlano di calcio, più amate dagli italiani. Ludovica è solita postare sui social network foto sensuali, sexy e provocanti che scatenano le fantasie dei suoi tanti seguaci che non perdono tempo per commentare e per riempire di like la sua bacheca. Il suo ultimo scatto direttamente da Ibiza, poil, ha mandato in tilt i quasi due milioni di fan su Instagram e in poche ore la sua istantanea ha raccolto quasi 265.000 mi piace e una serie infinita di commenti.