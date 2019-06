Ludovica Valli accusata dal web: "Sei troppo magra, che esempio dai?"

Ancora una volta, Ludovica Valli è finita nel mirino del web: la ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di ostentare una eccessiva magrezza e a nulla sono valse le sue spiegazioni.

Protagonista di un set fotografico, la Valli ha condiviso su Instagram il backstage di alcuni scatti che la ritraggono in topless, con indosso solo un paio di jeans molto ampi. Immagini che si trovano quotidianamente in rete e che non dovrebbero turbare la sensibilità della collettività. Ma, anche questa volta, le foto condivise sui social da Ludovica hanno sollevato un polverone. Il motivo? A detta di qualcuno, la giovane modella sarebbe troppo magra e mostrerebbe sui social un fisico che potrebbe portare le ragazzine che la seguono come modello ad avere disturbi alimentari.