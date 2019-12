Ludovica Valli ritrova il padre e lo perdona: "Questa è la mia famiglia"

Recentemente aveva confidato -in un'intervista concessa a Vieni da me- di non voler perdonare a suo padre il fatto di averla abbandonata. Ma, poche ore fa, Ludovica Valli ha lanciato su Instagram un importante aggiornamento sul suo conto. Ebbene sì, l'ex volto del dating-show di Maria De Filippi è riuscita a suggellare la pace nella sua famiglia perdonando il padre, nonostante abbia sofferto molto la mancanza dell'uomo nella sua vita, specialmente da bambina.

Negli ultimi mesi erano circolati diversi rumor sul conto della famiglia Valli, che in particolare vedevano Ludovica vivere un rapporto turbolento con la famosa sorella, Beatrice Valli. E con un post pubblicato a Natale su Instagram, contenente due foto che immortalano la sua famiglia al completo, l'ex tronista classe 1997 e originaria di San Martino in Rio (Emilia Romagna, ndr) ha fatto sapere di aver ritrovato il padre biologico. Ludovica ha, cioè, comunicato agli utenti di essersi gettata alle spalle gli anni difficili, vissuti all'insegna del livore in famiglia e della lontananza da colui che l'ha messa al mondo.

“Ci sarà sempre qualcuno che non si piace - esordisce, nella descrizione che ha riportato a corredo delle sue ultime foto pubbliche, che testimoniano l'avvenuta reunion della sua famiglia -, qualcuno che è arrivato all’ultimo minuto, qualcuno che non si è presentato o perché si è addormentato, e qualcuno in arrivo. Ma questa è la mia famiglia”. Nel messaggio contenuto nel suo post natalizio, poi, l'ex tronista passa a dare al web la sua definizione di "famiglia": “Natale vuol dire famiglia, famiglia vuol dire amore (Ah, forse per la prima volta vi presento il mio papà, quello accanto ad Ale nella seconda foto … si, quello è il mio Papà”. Recentemente, però, nelle vesti di ospite a Vieni da Me- talk show condotto da Caterina Balivo su Rai 1- la stessa Ludovica aveva speso parole durissime sul conto del padre, dichiarando in particolare di non volerlo rivedere.

Ludovica Valli e il suo 2019

Come è ormai già noto a molti, il padre l'ha abbandonata da bambina e lei è cresciuta insieme alla madre Sandra e alle 2 sorelle Beatrice ed Eleonora. “Non perdonerò mai mio padre - aveva di recente dichiarato Ludovica Valli, incalzata dalle domande della Balivo-. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze...". Nonostante quanto sofferto in passato, però, ha voluto concedere una seconda chance al padre mancato e ha celebrato insieme a lui il Natale.

Il 2019 sta per volgere al termine e, nel complesso, può dirsi un anno importante per Ludovica Valli, che da qualche mese è sentimentalmente legata al fidanzato Gianmaria De Gregorio. Quest'anno, inoltre, l'ex tronista di Uomini e donne è riuscita a realizzare un importante traguardo a livello professionale, pubblicando il suo libro dal titolo Di troppo cuore.

