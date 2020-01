Luigi Favoloso scomparso, Nina Moric è una furia: "Amore è rimanere"

Giallo intorno alla misteriosa scomparsa di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 ed ex fidanzato di Nina Moric che, alla notizia lanciata dall’amico Alex Fiumara, ha replicato in maniera stizzita con una storia su Instagram, insinuando che l’ex compagno abbia architettato il tutto per far parlare di sé.

L’attenzione su Favoloso si è concentrata in seguito alla denuncia via social dell’amico e fotoreporter Fiumara, che ha reso noto quanto accaduto negli ultimi giorni. Pare, infatti, che Luigi si sia allontanato dalla sua casa a Torre del Greco senza documenti, auto e affetti personali. Il tutto risulta essere accaduto in data 29 dicembre 2019, come riportato nella denuncia presentata dalla madre dell’ex gieffino presso le forze dell’ordine.

La notizia lanciata da Alex Fiumara ha fatto immediatamente il giro della rete e molti amici di Luigi Favoloso hanno condiviso il post chiedendo a tutti di poter essere d’aiuto nella ricerca dell’ex di Nina Moric. Veronica Satti, che l’ha conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello 2018, ha spiegato di averlo sentito nel giorno di Natale, quando si sono scambiati gli auguri, e dopo pochi giorni è stata contattata dalla madre che le comunicava la scomparsa di Favoloso. Anche gli ex coinquilini Angelo Sanzio e Alberto Mezzetti si sono uniti alla famiglia e hanno lanciato degli appelli social affinchè chiunque veda Luigi Mario lo comunichi immediatamente a chi di dovere.

Di tenore diverso, invece, il post di Nina Moric, ex compagna di Favoloso, che non ha nascosto i suoi forti dubbi in merito alla misteriosa sparizione dell’imprenditore. Con una Instagram story, la modella croata ha commentato la scomparsa di Luigi sostenendo si tratti di una messa in scena organizzata per creare attenzione intorno al personaggio. “ Volevo ricordare che l’amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tienVolevo ricordare che l’amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene – ha tuonato la Moric - . Per me questo si chiama egoismo! ”.

In tanti, notando le dichiarazioni al vetriolo della modella, hanno iniziato a mettere in dubbio la sparizione di Luigi Mario Favoloso mentre, come dichiarato dalla madre di quest’ultimo, pare che lui le avesse raccontato di voler rimanere un po’ da solo qualche giorno prima di Capodanno. Da lì, poi, la sua misteriosa scomparsa sulla quale, al momento, non ci sono novità rilevanti.