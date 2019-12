Luigi Mastroianni affranto per la morte di 2 amici: "Non si può morire per un sorpasso"

Lo scorso gennaio diventava protagonista de "La scelta" di Uomini e donne, in prima serata su Canale 5. E, a quasi esattamente un anno di distanza dalla puntata finale del suo trono, Luigi Mastroianni è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di una triste news riportata in rete. Sul suo profilo Instagram, l'ormai ex tronista nato a Catania e classe 1995 ha parlato della notizia della morte di due amici, provocata da incidenti stradali. Così, attraverso il social-network, Luigi si è lasciato andare ad un lungo messaggio di sfogo, dove ha invitato gli utenti ad essere prudenti alla guida, alla luce di quanto è drammaticamente accaduto ai suoi giovani amici.

“Io vengo da Palagonia – si legge nel messaggio che Mastroianni ha riportato in una serie di Instagram story, condivise in ricordo delle due vite spezzate -. Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Spesso dico Catania, per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…”. E, nel suo messaggio dal contenuto drammatico, l'ex tronista prosegue esprimendo, poi, tutta la sua rabbia provata per la tragica vicenda: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte, sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio, mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te”.

Nelle tristi storie condivise con i follower, Luigi ha comunicato, inoltre, che in segno di rispetto nei riguardi dei familiari dei defunti, avrebbe tenuto per 24 ore oscurata la sua immagine del profilo, su Instagram. Lo stesso, a conclusione del suo messaggio, ha ammesso di aver fatto delle sciocchezze in passato e ha invitato il web a riflettere sull'importanza della prudenza, che è troppo spesso sottovalutata o ignorata nella vita, specialmente tra i più giovani: “Non lo accetto, mi fa rabbia. Vi voglio far riflettere su questa cosa, anch’io ho fatto le mie caz…te e mi è andata bene tra virgolette… Ma non vale la pena perdere la vita per un bicchiere, per un sorpasso, per camminare a 50 km/h in più… Non si può morire a questa età per questi motivi. Vi prego riflettete”.

Luigi Mastroianni e le critiche del web

A seguito della pubblicazione delle Instagram story di cordoglio, condivise da Luigi Mastroianni in ricordo degli amici perduti, qualcuno -non troppo velatamente- ha accusato quest'ultimo di fingersi affranto per i defunti in rete, al fine di ottenere visibilità. "Oscuri l'immagine, poi invece fai video allegri ecc... sei contraddittorio", ha scritto un utente, sotto una delle nuove foto pubblicate da Mastroianni, che immortalano l'ex tronista in vacanza a Val di Fassa (tra le Dolomiti, nel Trentino Alto Adige, ndr). Ma, non tutti gli utenti si dicono dello stesso avviso del follower critico. Non a caso, poi, sotto la foto "incriminata" si legge anche un commento in difesa di Luigi: "Non è contraddittorio, ha espresso solo un dispiacere, per far capire ai ragazzi che ci si può divertire con niente, senza osare".