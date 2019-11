Luis Suarez e Sofia Balbi si diranno ancora sì: "Conto alla rovescia"

Luis Suarez è uno degli attaccanti più forti del mondo e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool e Barcellona. Il 32enne di Salto, che compirà 33 anni il prossimo 24 gennaio, andrà in scadenza di contratto con i bluagrana il 30 giugno del 2021, quando avrà 34 anni e ad oggi non si parla ancora di rinnovo con l'uruguaiano che potrebbe anche decidere di fare le valige e cambiare aria.

Suarez è un attaccante da 465 reti tra club e nazionale uruguaiana, cosi suddivise: 406 reti in 618 presenze con le cinque squadre in cui ha militato, 59 nelle 113 presenze con la Celeste che ne fanno il giocatore più prolifico nella storia della nazionale uruguaiana. La forza del genio del Barcellona è da ricercarsi anche nella sua famiglia dato che da circa 17 anni è insieme alla sua sexy moglie Sofia Balbi sua connazionale e con cui condivide gioie e dolori dall'età di 15 anni, quando entrambi erano ancora due ragazzini.

I due sono sposati nel 2009 e ora, a distanza di dieci anni, pare vogliano rinnovare le promesse dato che hanno postato una loro foto, in mare, con la seguente didascalia: "Conto alla rovescia per dirsi ancora sì. 10 anni". I due hanno anche due figli, Delfina la femminuccia di casa e il maschietto nato nel 2013 che si chiama Benjamin. La storia d'amore prosegue a vele spiegate dato che scorrendo la bacheca di Sofia si trovano tantissime foto con il marito, figli e amiche: nulla di più.

Suarez, nella sua autobiografia "Oltrepassando la linea" ha svelato alcuni particolari della storia d'amore con Sofia che era figlia di una famiglia borghese. I due abitavano a circa 25 chilometri di distanza e lui percorreva quella strada tutti i giorni per incontrarla. I due stanno insieme dal 2002 e non si sono mai lasciati: il fuoriclasse del Barcellona le aveva promesso che una volta diventato un calciatore famoso sarebbe tornato da lei e così è stato. I due, dunque, sono pronti a dirsì un'altra volta di sì e questa cosa è piaciuta molto a una delle wag più famose e conosciute nel mondo del calcio Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi che ha commentato con diversi cuori la foto postata da Sofia che ha raccolto oltre 120.000 like tra i suoi quasi 1,3 milioni di follower e quasi 600 commenti.



