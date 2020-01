Luka Jovic esce allo scoperto: è Sofija Milosevic la sua nuova fiamma

Luka Jovic è stato acquistato dal Real Madrid la scorsa estate per la bellezza di 60 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte ma finora il suo rendimento è stato sotto le aspettative, a dir poco deludente con una sola rete realizzata in 18 presenze complessive in tutte le competizioni. Il giocatore serbo potrebbe dunque lasciare i blancos già in estate o se dovesse arrivare un'offerta adeguata gli spagnoli potrebbero già lasciarlo partire a gennaio.

Se in campo le cose non vanno per niente bene, nella vita privata va tutto a gonfie vele dato che dopo aver chiuso la relazione con Andjela Manitasevic, dalla quale ha avuto un figlio da pochissimo tempo, ne ha intrapresa un'altra con un'altra sexy connazionale: l'ex fidanzata di Adem Ljajic Sofija Milosevic. I due non erano mai usciti allo scoperto ma le vacanze di Natale hanno portato consiglio e si sono lasciati andare con la ragazza che ha postato alcune Instagram Stories nella quale si vedono entrambi indossare delle ciabatte del Real Madrid.

Jovic ha avuto campo libero anche dalla sua ex fiamma che ha mostrato di non serbare rancore già prima che uscisse fuori la notizia che i due si frequentassero in via ufficiale: "Gli auguro ogni bene, in ogni ambito della sua vita, perché è il padre di mio figlio. Ci siamo lasciati ma posso dire che ricevo regolarmente sue videochiamate perché è a Madrid. Viene spesso a trovare nostro figlio, è un padre prudente e buono, e questa è la cosa più importante. Esco con lui per un drink o andiamo tutti a cena. Non mi interessa chi sta frequentando".

La Milosevic, però, si è mostrata non troppo coerente dato che dopo la fine della relazione con l'ex Roma, Torino ed Inter Adem Ljajic aveva dichiarato: "Ancora con un calciatore? No, basta sono troppi". Sofija, invece, ha intrapreso un'altra relazione con un giocatore che sta appena iniziando la sua carriera dato che è un classe '97 che ha compiuto 22 anni lo scorso 23 dicembre. La bella giovane modella serba ha rapito il cuore dell'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte e non solo dato che i suoi seguaci sui follower non smettono di mettere like e di commentare le sue tante foto sexy. I suoi ammiratori hanno toccato quota 425000 ma oggi il suo fan più grande si chiama Luka Jovic che ha tutte le intenzioni di tenersi stretta la sua sexy fidanzata.



