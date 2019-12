Lutto per Elettra Lamborghini: "Per me sei stato un maestro"

La ricca ereditiera Elettra Lamborghini è nota a tutti per i suoi eccessi e la sua personalità decisamente sopra le righe.

Tuttavia, in queste ore, la regina del twerking non sta passando un bel momento, anzi. Infatti, Elettra è stata colpita da un gravissimo lutto e proprio oggi ricorre l’anniversario della morte del suo amatissimo compagno di gare. In questa triste occasione, Elettra Lamborghini ha voluto ricordare la scomparsa del suo amato cavallo da corsa sul suo profilo Instagram. Così, ha voluto condividere serie di storie per ricordare questo momento molto difficile e doloroso della sua vita. Da quel fatidico giorno sono trascorsi ben tre anni, tuttavia il ricordo sembra essere ancora vivo. "Mi hai lasciata mezz’ora prima che ti venissi a trovare… Sapevi che sarei venuta e non volevi che ti vedessi andare via. Ho sempre detto che avrei voluto trovare una persona al mondo con il cuore grande e immenso come il tuo. Ma è impossibile...” , queste le parole di Elettra sui social che ha dedicato a Karack Silver, il suo cavallo preferito. Poi ha proseguito: "Il tempo cura le cose ma questa ferita è ancora aperta e brucia da morire. Mi manchi da morire amico mio, cosa non darei per rivederti! Oggi sono tre anni senza di te" .

Sebbene oggi sia famosa per le sue forme prorompenti e il canto, Elettra nutre da sempre una grande passione per l’equitazione, iniziando a praticare monta americana all’età di soli 7 anni, per poi successivamente dedicarsi alla monta inglese, in particolare alla disciplina del salto ostacoli e partecipando così a diverse gare.

Tra tutti i cavalli, però, è Karack Silver, un cavallo francese del 1998, a far breccia nel suo cuore. Tuttavia, a causa di una patologia cronica rarissima, il cavallo non ha vita lunga e lascia presto un gran vuoto in Elettra. Visto lo stretto legame che li univa, la cantante di Tócame ha voluto ricordarlo più volte nella giornata dell’anniversario della sua morte. "Il mio cavallo è stato ammalato e sotto cure per tantissimo tempo, un giorno dopo l’ennesima ricaduta mi dissero che non avrei mai più potuto montarlo. Un giorno mi collassò per due volte davanti agli occhi, non ce la faceva più, voleva volare via… Ma lui nonostante fosse sedato… Si rialzò per me. Non voleva ancora lasciarmi. Con Karack ho vinto l’inimmaginabile, eravamo una cosa sola. Nonostante la malattia, tornò in forma, non si sa come… Provai a rimontarlo e lui non vedeva l’ora. Mi regalò altri pochi anni di bellissime gare prima di metterlo in pensione e prima che la situazione peggiorasse nuovamente" , ha rivelato con indescrivibile nostalgia. E ancora: "Per me sei stato un Maestro, scrivo queste parole col cuore in mano. Mi hai insegnato letteralmente a morire davanti ai miei occhi e rialzarti, una e più volte. Mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di rivederti un giorno" .

È nella morte lenta e dolorosa del suo cavallo che va quindi ricercato il motivo per cui Elettra Lamborghini ha abbandonato le gare, preferendo di gran lunga le passeggiate o gli allenamenti in palestra.

