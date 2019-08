Lutto per Jimmy Ghione: "Ciao mamma"

Lutto per Jimmy Ghione, che nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo Instagram il dolore per la perdita di sua madre Margherita. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha voluto condividere con i suoi tanti seguaci alcune foto che ritraggono la donna, scatti del passato e del presente che in alcuni casi l'uomo aveva già pubblicato sul suo profilo.

Nella prima immagine è possibile apprezzare la grande somiglianza tra madre e figlio, così come nell'ultima, la più recente, scattata in compagnia dei figli dell'inviato, avuti con l'ex moglie. Gabriele e Federico, nipoti della signora Margherita, erano legatissimi alla loro nonna. Per i bambini i nonni sono il porto sicuro in cui trovare rifugio, i complici di tante “marachelle” da nascondere ai genitori, ma sicuramente Ghione ora saprà come stare al meglio al fianco dei suoi bambini e insieme riusciranno a superare questo dolore.

“ Ciao MAMMA Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro... ma con il tuo sorriso...buon viaggio piccola grande MARGHERITA ”, ha scritto Jimmy Ghione. Parole molto semplici, dettate dal vuoto che inevitabilmente lascia una madre quando se ne va, qualunque età abbia lei e qualunque età abbiano i figli.