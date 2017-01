Lutto per Massimo Ranieri, morta la madre

Si è spenta a 92 anni la mamma di Massimo Ranieri. Giuseppina Calone da tempo era malata. Il cantante nelle scorse settimane aveva cancellato alcune date del suo spettacolo "Teatro del porto", il tutto per restare vicino alla mamma malata. Da sempre il legame tra Ranieri e la mamma era speciale. Il cantante l'aveva voluta anche durante i suoi spettacoli in tv, soprattutto durante "Siamo tutti invitati: citofonare Calone", show su Rai Uno. "Se mia madre ha messo al mondo Giovanni Calone, mio padre ha fatto nascere Massimo Ranieri: mia madre mi ha fatto crescere, mio padre mi ha permesso di diventare l’uomo che sono. Perché lui non ha mai smesso di sognare accanto a me", aveva raccontato Ranieri in una autobiografia che lo stesso cantattore, come ama definirsi, aveva dedicato alla madre. E subito dopo la morte della signora Calone sono arrivati diversi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo.