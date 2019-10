Lutto nel mondo del K-pop: è stata trovata morta Sulli

Sulli, famosissima esponente del K-pop, è stata trovata morta nel suo appartamento di Seongnam. La sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro dei social e in poco tempo il suo nome è diventato tendenza su Twitter in tantissimi Paesi, anche in Italia, oltre che nel mondo.

A fare la scoperta è stato il suo manager, che non riuscendo a rintracciarla ha deciso di andare a casa sua per capire cosa stesse succedendo, anche a seguito della loro ultima telefonata che pare lo avesse allarmato. È lì che l'uomo l'ha trovata, alle 3 del mattino. Come riferisce la BBC e conferma il Korea Herald, gli inquirenti stanno trattando il caso come se fosse un suicidio, anche se ancora non ci sono conferme o tracce che indichino in maniera inequivocabile questa strada.

Choi Jin-ri, vero nome di Sulli, pare vivesse da sola e non ci sono attualmente testimonianze che possano spiegare il perché della sua morte ad appena 25 anni. La giovanissima star del K-pop aveva fatto il suo esordio sulle scene nel 2005 come attrice ma deve la sua fama alla musica. È stata uno dei membri del gruppo f(x), che nel 2009 divenne un vero fenomeno del genere, uno dei fautori del successo mondiale di questo tipo di musica.

Il gruppo si è poi sciolto nel 2014 ma, dopo un periodo di assenza, Sulli era tornata anche sui social. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e attualmente conta ben 6 milioni di follower. La cantante pare fosse molto amica di Jonghyun, un altro amatissimo esponente del K-pop, morto suicida appena due anni fa. Se anche per Sulli venisse confermata l'ipotesi del suicidio, ci sarebbe da considerare un fenomeno di ben più ampia scala, perché loro non sarebbero le uniche due star del K-pop a morire in questo modo. Molti fan sui social imputano la sua morte agli haters e ai continui attacchi che la ragazza ha subito in questi anni. Saranno le indagini nei prossimi giorni a chiarire come sia morta Sulli.