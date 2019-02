Lutto nel mondo della musica: morto Mark Hollis, il cantante dei Talk Talk

Lo danno tutti per scomparso anche se non non c’è ancora l’ufficialità, ma da più parti arrivano messaggi di commiato per Mark Hollis l’indimenticabile cantante del gruppo anni ’80 Talk Talk.

Nato il 4 gennaio del 1955 a Londra, fondò la band nel 1981 insieme a Paul Webb e Lee Harris. Esplosero in tutto il mondo con due brani rimasti ancora oggi nella storia della musica: “It’s My Life” e “Such a Shame”.

Non ottennero altri successi e la band si sciolse nel 1991. Mark proseguì incidendo un solo album da solista nel 1998 per poi ritirarsi definitivamente dalla scena musicale.

La notizia è stata ripresa anche dal magazine “NME” che però non ha aggiunto alcun dettaglio sul perché della sua scomparsa.