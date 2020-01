Lutto per Umberto Tozzi, ​trovata morta la sua ex moglie

Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con l'aiuto dei vigili del fuoco, a trovare il corpo senza vita di Serafina Scialò, 63 anni. La donna era stata sposata con Umberto Tozzi e proprio con il cantante italiano aveva avuto un figlio, Nicola Armando. A dare la notizia della tragica scomparsa della donna in anteprima è stato "Il Messaggero Veneto", che ha reso note le dinamiche del ritrovamento del cadavere.



Serafina Scialò, classe 1956, lavorava come collaboratrice scolastica presso l'istituto Educandato Uccellis di Udine e proprio dal posto di lavoro sarebbe scattato l'allarme. Da giorni, infatti, la donna non si presentava al lavoro, così i colleghi preoccupati hanno dato l'allarme. La Scialò non avrebbe fatto rientro sul luogo di lavoro da dopo le festività natalizie e senza darne avviso. La sua irreperibilità ha destato più di un sospetto, innescando la macchina dei controlli. Nella giornata di venerdì 17 i carabinieri del Nucleo operativo di Udine e una squadra dei vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'abitazione della donna e, una volta aperta la porta, hanno fatto la tragica scoperta.



Serafina Scialò aveva avuto una lunga relazione con l’artista Umberto Tozzi tra gli anni '70 e '80.Tozzi e la Scialò si erano uniti in matrimonio nel 1979 e dopo cinque anni di amore e la nascita di figlio maschio, Nicola Armando, si era separati nel 1984. Il cantante piemontese aveva poi ritrovato la serenità sentimentale accanto alla sua nuova compagna, Monica Michelotto, sposata nel 1995. Dalla sua seconda relazione è nata la figlia Natasha e il secondo e ultimo figlio di Tozzi. Difficile per il momento capire le dinamiche dell'accaduto, per il momento le autorità non hanno reso note le cause del decesso. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici, anche se la più accreditata sembra essere quella della morte per cause naturali. L'ex moglie di Tozzi potrebbe essere deceduta in seguito a un malore improvviso. Il cantante non ha ancora rilasciato nessun commento sulla prematura scomparsa della sua ex moglie. La tragica morte di Serafina Sciarò arriva in un momento particolarmente importante per il cantante di "Gente di Mare", che tra poche settimane riprenderà il nuovo tour nei teatri italiani insieme al cantautore Raf con il quale ha cominciato un nuovo percorso musicale.