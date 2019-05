Luxuria al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Tra i 230 ospiti del matrimonio di ieri tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che si sono sposate ieri a Roma con rito civile dopo quasi 8 anni fidanzamento, c’era anche Vladimir Luxuria che non ha resistito a postare sul suo Instagram una sua foto in abito da sera insieme a Gabriel Garko, il testimone di nozze.

La cerimonia è stata celebrata al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna. In mattinata è arrivato sui social anche il messaggio di Barbara d'Urso, grande amica della coppia: “ Buongiorno!!! Oggi Eva e Imma diranno il fatidico sì! Io non potrò essere con loro a condividere questa gioia, ma gli auguro tutta la felicità del mondo! ”.

Per coronare il loro sogno di diventare una famiglia le due donne hanno scelto di affidarsi alle mani sapienti del wedding planner delle star, Enzo Miccio, che ha organizzato per loro una cerimonia da sogno all’interno dell’incantevole resort dello chef Colonna, immerso nella campagna romana. Ieri su Roma si è abbattuto per tutta a giornata un violento temporale con tuoni e fulmini, ma il cattivo tempo non ha impedito alla coppia di convolare a nozze.



Se Eva Grimaldi indossava un romantico abito rosa cipria in organza, impreziosito sulla scollatura dall'applicazione di tanti delicati fiori nello stesso tessuto, Imma Battaglia, decisamente più casual, ha scelto un completo giacca pantaloni in un vivace azzurro con camicia bianca e raffinato plastron d’ordinanza.



