Madalina Ghenea ha un nuovo fidanzato?

Solo qualche settimana fa si vociferava che Madalina Ghenea fosse pronta a sposare lo storico fidanzato Matei Stratan ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la modella rumena abbia interrotto in maniera definitiva la relazione con l’imprenditore.

Nella vita della Ghenea, infatti, sembra essere entrato a far parte un nuovo uomo: Leonardo Del Vecchio junior, figlio dell’imprenditore di Luxottica, con il quale Madalina è stata avvistata in un noto ristorante milanese. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che scrive del flirt tra la modella e Del Vecchio junior raccontando la passione irrefrenabile tra i due all’interno del locale meneghino. “ A Milano non si parla d'altro! I salotti buoni della città sono infatti in queste ore concentrati su un'unica notizia: la nuova storia d'amore tra Madalina Ghenea e Il figlio dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio – si legge sul rotocalco - . La modella romena e il figlio del fondatore di Luxottica sono usciti allo scoperto qualche sera fa nella sala riservata dell' Armani Privè, esclusivo ristorante milanese, dove non sono riusciti a contenere la loro passione ”.