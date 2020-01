Maddalena Corvaglia compie 40 anni. Ma alla festa non c'è la Canalis

Il 2020 appena iniziato ha segnato un nuovo traguardo nella vita di un'ex velina di Striscia la notizia. Lo storico ex volto del tg satirico di Antonio Ricci, Maddalena Corvaglia, ha celebrato il suo quarantesimo compleanno insieme al nuovo fidanzato, Alessandro Viani, ed altre persone a lei care. Così come emerge sul suo profilo Instagram, l'ex velina bionda pugliese sarebbe stata sorpresa ad un party nel giorno in cui è ricorso il suo compleanno organizzato proprio dalla sua dolce metà.

"Grazie a tutti voi amici e compagni d’avventura, per aver reso speciale questa serata - esordisce Maddalena, in un messaggio scritto a corredo di un nuovo post pubblicato in rete-. E grazie a te amore @aleviani per questa sorpresa meravigliosa". Originaria di Galatina e classe 1980, è apparsa in una perfetta forma fisica alla festa tenutasi per i suoi 40 anni appena compiuti. E, per la speciale occasione, ha indossato una maglia a collo alto bianca e degli shorts neri, con tanto di calze trasparenti in bella vista, che hanno evidenziato le sue gambe perfette.

In molti tra gli utenti, soprattutto i fan dell'ex velina, hanno destinato diversi messaggi alla loro beniamina. Non a caso, il post dei festeggiamenti di Maddalena Corvaglia - contenente diverse immagini- ha fatto incetta di like e commenti, in poco tempo. E a far parlare della showgirl, nelle ultime ore, è anche l'assenza dell'ormai ex amica storica, Elisabetta Canalis, riscontrata alla festa della scorsa domenica.

Le due hanno in passato condiviso il bancone di Striscia la notizia, il cui account ufficiale su Instagram ha dedicato un post di auguri alla famosa festeggiata.

Ma tra Elisabetta e Maddalena sembra non scorrere più buon sangue, da tempo. Così come si apprende alla visione delle ultime Instagram story, Elisabetta Canalis è tornata a Milano, ma non si è presentata alla festa di Maddalena Corvaglia. Se la festeggiata ha ad oggi preferito mantenere il massimo riserbo, circa i continui rumor che la vedono in conflitto con la Canalis, dall'altra parte l'ex velina mora si è limitata ad affermare di recente: "È un argomento molto delicato, di cui preferirei non parlare”.

La crisi tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis

I dissapori tra le due showgirl sarebbero sorti a causa della palestra che insieme hanno aperto a Los Angeles. Città in cui Elisabetta attualmente vive e Maddalena ha soggiornato per un breve periodo.