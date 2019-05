Paura al concerto di Madison Beer. E la cantante scappa via

Madison Beer è una cantautrice americana di appena vent'anni che sta riscuotendo notevole successo negli Stati Uniti con il suo primo album As She Pleases. Durante il suo ultimo concerto, comunque, un uomo presente fra il pubblico ha fatto letteralmente scappare a gambe levate la giovane cantante.

Madison Beer: panico al concerto

Madison ha iniziato la sua carriera come cantante pubblicando delle cover di canzoni famose su YouTube agli inizi del 2012. In seguito la cantante è stata notata da Justin Bieber. Questi le ha fatto ottenere un contratto discografico con la Island Records gestita da Scooter Braun manager di Bieber. La collaborazione con Justin Bieber ha portato anche alla produzione di un video musicale nel 2013 in cui fa un apparizione anche il cantante canadese.

Ma per arrivare a As She Pleses dovranno passare più di tre anni. L'album completo è stato lanciato il 2 febbraio 2018. E proprio durante un concerto basato su questo primo lavoro di Madison Beer un uomo che si trovava in mezzo al pubblico ha iniziato a gridare: "Pistola". Di conseguenza, si è immediatamente creato il panico generale e il caos.

Temendo che si trattasse di un attentato terroristico la cantante è stata scortata via dalla sicurezza. Fortunatamente non si trattava di niente di tutto questo: l’uomo – subito identificato e fermato dalla polizia – era semplicemente uno squilibrato e non aveva con sé nessun arma, né da fuoco né a lama. D'altra parte, su Twitter è stato immediatamente postato il video della cantante che interrompe la sua performarce sentendo delle grida e si allontana velocemente dal palco mentre si sente della gente fra il pubblico che chiede più volte, ovviamente in inglese: " Che succede?".

