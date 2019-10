Madonna contro gli hater: "Sto male, ma il tour andrà avanti"

Come riportato dal New York Post, è saltata ieri sera a sorpresa una tappa del nuovo tour di Madonna. Il concerto che si sarebbe dovuto tenere alla "BAM Howard Gilman Opera House" è stato annullato perché la popstar 61enne soffrirebbe di un forte dolore al ginocchio in seguito a un infortunio di scena occorsole in un concerto precedente.

Se le date del tour "Madame X" previste per giovedì 10 ottobre e sabato 12 ottobre dovrebbero procedere come previsto, non sono state rilasciate informazioni sulla riprogrammazione dello spettacolo di ieri, rinviato, quindi, a data da destinarsi, tra lo sconcerto dei fan che si chiedono co sa effettivamente sia successo alla cantante.

Ma dietro quello che è stato definito dal suo ufficio stampa “ un infortunio al ginocchio per cui le è stato consigliato riposo assoluto per i prossimi tre giorni per non comprometterne la guarigione " in molti si chiedono se non nasconda effettivamente qualcosa di più. E sui social gli hater si scatenano contro la diva arrivando a scrivere che si tratta semmai di “artrosi, data l’età di Madonna” e dubitano che “alla sua età riuscirà a reggere il ritmo di un world tour” che si concluderà l’anno prossimo.

Proprio per rispondere a queste insinuazioni sul suo conto, che bolla come esempio di quella cultura dell’ageismo che combatte in prima linea, in un messaggio pubblicato ieri sera su Instagram Madonna ha scritto che " questa è solo una pausa, non ho alcuna intenzione di fermarmi ” e ha rassicurato i suoi fan, scrivendo che li rivedrà " tra pochi giorni ".