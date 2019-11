Madonna denunciata da alcuni fan? Ecco perché

Madonna è la regina del pop da quasi 30 anni. Un'egemonia, la sua, che le nuove leve sono solo riuscite a scalfire senza mai prevaricare. Negli anni è diventata un'icona sociale che va oltre la musica, grazie al suo forte istinto innovativo che l'ha sempre contraddistinta. Deve la sua fama anche alle tantissime polemiche che caratterizzano il suo personaggio, provocatorio e spesso fuori dagli schemi. I suoi fan la acclamano e la venerano ma pare che tra lady Ciccone e una frangia di appassionati si sia rotto qualcosa e nel web si mormora che pare ci siano in ballo delle denunce.

Dopo diversi mesi di assenza, Madonna è recentemente tornata nel mercato musicale con Madame X, un nuovo disco di inediti. Come spesso accade quando si parla di lady Ciccone, il disco non ha convinto al 100% tutti i suoi seguaci. C'è chi l'ha amato alla follia e chi non ha apprezzato la svolta data da Madonna alla sua carriera, rinnovata per l'ennesima volta. A corredo di questo album, ovviamente, è stato annunciato anche un tour per la cantante, che ha previsto una serie di esibizioni in tutto il mondo. Anche in questo caso Madonna ha voluto rimescolare le carte in tavola e per il momento non ha previsto concerti evento, spettacoli mirabolanti ma, dopo molti decenni, ha organizzato dei concerti teatrali, con numero di spettatori limitato e atmosfera meno scintillante ma più intima.

Proprio a causa di questi concerti, sembrerebbe che alcuni sostenitori di Madonna siano letteralmente infuriati con la pop star di origine italiana, al punto di rivolgersi alle autorità per avere giustizia. Per questa serie di concerti, lady Ciccone e il suo entourage hanno puntato tutto sull'esclusività. Sono, ovviamente, pochissimi i biglietti disponibili per ogni data rispetto a quelli che si potrebbero vendere nei palasport o negli stadi, quindi anche il prezzo è straordinariamente alto. Inutile dire che i biglietti siano letteralmente andati a ruba e che i pochi fortunati ad averne acquistato uno hanno faticato e non poco per ottenerli.

All'interno dei teatri è stato categoricamente vietato l'uso dei telefoni e di qualsiasi dispositivo elettronico e fin qui i fan hanno compreso le ragioni dell'artista. Il malcontento è nato per l'atteggiamento di Madonna, che pare si sia presentata quasi sempre con enorme ritardo sul palco, scatenando l'ira dei suoi seguaci. Un comportamento poco rispettoso nei confronti del pubblico, al punto tale che l'organizzazione degli eventi ha deciso di programmare l'inizio degli spettacolo successivo con un posticipo di ben due ore su ciò che era stato inizialmente previsto.

Come riferisce TMZ, questa decisione non è piaciuta a un ragazzo, uno dei tanti che ha speso oltre 1000 dollari per poter assistere al concerto della sua beniamina. Dopo aver chiesto il rimborso del biglietto per lo spettacolo di Miami, proprio in ragione dello slittamento dell'orario, e dopo che lo stesso gli è stato negato, il ragazzo ha deciso di contrattaccare. Ha messo d'accordo diversi fan letteralmente infuriati con Madonna e ha intrapreso le vie legali contro di lei. Madonna non ha ancora commentato l'accaduto ma non è da escludere che a breve verrà rilasciato un comunicato stampa che possa spiegare i motivi di tale comportamento e le contromisure adottate dall'artista e dal suo entourage.