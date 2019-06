Madonna: "Instagram è progettato per farti sentire male"

L'immediato primo posto ottenuto dal suo nuovo album, “Madame X”, già in testa alle classifiche di iTunes in ben 43 paesi, con ottime review anche da parte della stampa di settore, non impedisce a Madonna di sparare a zero sui social e, in particolare su Instagram su cui vanta 14 milioni di follower, oltre ai 2,5 milioni su Twitter e 18 milioni di like per la sua pagina Facebook.

In un'intervista esclusiva rilasciata al tabloid inglese “The Sun” ha denunciato quanto questa piattaforma renda le persone " schiave dell'ottenere l'approvazione altrui, facendole sentire sempre sotto pressione a causa del confronto costante con gli altri ”.

“ Penso che Instagram sia fatto per farti stare male. Ti ritrovi a paragonarti ogni giorno con le altre persone e non fai che chiederti: 'Dovrei essere così? Comportarmi così, assomigliare a quello? Questo mi renderà più popolare, mi farà avere più successo?'" , ha detto la cantante, denunciando la piattezza e il vuoto creativo che gira attorno a questo social dove “ chi ha successo spesso non ha alcun talento in particolare se non quello di essere un buon comunicatore ”.