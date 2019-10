Il maestro Zubin Mehta annulla due concerti: "Devo curarmi in America"

Il maestro Zubin Mehta ha annullato due concerti in programma a Firenze e Palermo nel mese di dicembre. Il famoso direttore d'orchestra, indiano, 83 anni, ha inviato una comunicazione ufficiale agli organizzatori del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro Massimo di Palermo per avvertirli dell'inatteso forfait. I concerti in programma il 3 e 12 dicembre sono stati cancellati a causa dei problemi di salute di Zubin Mehta. Nessuna ulteriore indicazione sulle sue condizioni.

" Sono davvero molto dispiaciuto - si legge nella nota ufficiale inviata ai due teatri - di dover cancellare i due concerti che avrei diretto in Italia, a Firenze e Palermo nel prossimo mese di dicembre 2019 perché devo essere sottoposto a delle cure sanitarie a Los Angeles . Ci tenevo molto a questi due appuntamenti e spero proprio di poterli recuperare nel prossimo futuro ". All'origine di tutto ci sarebbero, dunque, alcuni problemi di salute che affliggono il direttore d'orchestra, 83 anni, da tempo. Già nel 2018 una data italiana fu cancellata sempre per problemi di salute del direttore. Per riprendersi, questa volta, si sarebbero rese necessarie cure importanti in America, a Los Angeles.

Il suo ritorno a Palermo era atteso con grande emozione dal pubblico da oltre un anno. A dicembre al Teatro Massimo avrebbe dovuto dirigere la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, recuperando così il concerto del marzo 2018 cancellato a causa della malattia. La data di Palermo appare dunque stregata per Zubin Mahta, che per la seconda volta deve rinunciare a suonare davanti al pubblico siciliano.