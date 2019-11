Mahmood vince agli Mtv EMA di Siviglia il Best Italian Act

Mahmood è il Best Italian Act degli MTV Ema 2019. Il cantante milanese si è aggiudicato il premio come "Miglior Cantante Italiano" dell'anno nel corso dell'evento musicale svoltosi domenica 3 novembre. Al Centro fiere e congressi Fibes di Siviglia è andato in scena l'annuale show musicale, organizzato da MTV, che premia i migliori artisti europei. E per l'Italia a trionfare è stato proprio Mahmood.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato l'account di Mtv Italia che, a poche ore dall'inizio della cerimonia, ha scritto su Instagram: " Mahmood hai vinto come Best Italian Act agli MTV EMA. Ci stai dicendo che ora dobbiamo spedire il premio a…Berlino?! ". Il cantante, che in questo momento sta spopolando in radio con il nuovo singolo "Barrio", non era presente a Siviglia per ricevere il premio personalmente. Mahmood è, infatti, impeganto nel suo tour europeo "Europa Good Vibes" che nella serata di domenica 3 novembre lo vedeva protagonista a Berlino.

Agli MTV Ema di Siviglia il cantante milanese era in gara contro Elettra Lamborghini, Salmo, Coez ed Elodie, riuscendo a spuntarla tra tutti e confermando il suo momento d’oro sia in Italia che fuori dai confini nazionali. Dopo l'inattesa vittoria di Sanremo, Mahmood ha infatti collezionato un successo dopo l'altro, classificandosi secondo agli Eurovision Song Contest 2019, svoltisi a Tel Aviv e scalato le classifiche con l'album "Gioventù Bruciata". Mahmood ha poi ringraziato MTV e i suoi fan che lo hanno votato, facendolo vincere, con un post sui social.