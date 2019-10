Maledetti Amici Miei, Monica Bellucci bacia sulla bocca Haber

I Maledetti Amici Miei colpiscono ancora. Lo spettocolo comico in onda ogni giovedì su Rai Due diverte e stupisce. Nella seconda puntata del 10 ottobre ad alzare l'audiance ci ha pensato la bellissima Monica Bellucci. L'attrice, ospite dello show irriverente, è stata intervistata da Giovanni Veronesi e tra una battuta e l'altra, il regista ha rievocato uno dei suoi film, dove la Bellucci fu protagonista di una scena bollente. In "Manuale d'Amore 2" Monica Bellucci e Riccardo Scamarcio interpretarono, infatti, una scena di sesso tra una fisioterapista e un giovane disabile in carrozzina.

Quale migliore occasione di questa per reinterpretare quella famosa scena vista la presenza in studio della Bellucci? A vestire i panni del disabile in carrozzina (che fu interpretato da Scamarcio) tocca (dopo la conta) ad Alessandro Haber. Il comico si è seduto sulla sedia a rotelle, non senza qualche recriminazione goliardica, e si è detto eccitato della scena che avrebbe dovuto improvvisare. Monica Bellucci, splendida in completo pantalone nero con top trasparente, ha tergiversato per qualche istante, per poi avvicinarsi a Haber e baciarlo. Il comico non si è, però, lasciato sfuggire l'occasione, avvinghiandosi letterlamente alla Bellucci. È spettato al regista Veronesi intervenire, come già era successo la scorsa puntata quando Haber attaccò Carlo Verdone, per "salvare" la Bellucci dalla stretta di Haber e scherzarci su: " Monica ma cosa hai fatto? Ma grazie, hai baciato un moribondo ".