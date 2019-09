Malore in diretta per la compagna di Sergio Arcuri ospite a Storie Italiane

Fuori programma inatteso nella puntata di mercoledì 11 settembre a "Storie Italiane". L'attore Sergio Arcuri e la compagna, Valentina Donazzolo, incinta di otto mesi, sono stati ospiti di Eleonora Daniele per parlare della loro relazione e della figlia in arrivo. La coppia si stava tenendo per mano mentre stava andando in onda il servizio sulla loro storia d'amore. Ad un tratto la Donazzzolo si è voltata verso il compagno manifestando un certo disagio. Le telecamere tornano in studio, nonostante il servizio sia sempre in onda, e inquadrano l'attore che sta parlando con la compagna. Pochi secondi e l'uomo, rivolgendosi verso Eleonora Daniele, chiede: " Si può avere un po' d'acqua, non si sente benissimo ".

La conduttrice si alza visibilmente allarmata, chiedendo da bere per la Donazzolo e spiegando che, forse, l'emozione può aver giocato un ruolo fondamentale nell'improvviso malessere. " Più che altro le luci forti ", spiega la compagna di Arcuri, mentre la Daniele chiede alla regia di mandare in onda un altro filmato per poter concedere qualche minuto all'ospite. Al rientro in studio Valentina non si trova più accanto al fratello di Manuela Arcuri, costringendo la presentatrice a spiegare l'accaduto. " Valentina sta bene. Ha avuto un momento di commozione. Fra un po’ ritorna. Sta bevendo un goccio d’acqua, ha preferito alzarsi un attimo ", ha spiegato Eleonora Daniele. La regia ha così inquadrato il backstage, dove la compagna di Arcuri, seduta su uno sgabello, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute. Pochi minuti dopo, infatti, la donna è tornata accanto al compagno confermando di sentirsi meglio. La padrona di casa ha però preferito chiedere alla regia di abbassare il livello della temperatura in studio per evitare nuovi malesseri.