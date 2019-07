Malore a Zanzibar per Nina Moric: "Ora sto molto meglio"

Nina Moric non è solita trascorrere le sue vacanza in mete tradizionali. Difficilmente la si vede a Ibiza o Formentera, oppure in Sardegna. Da qualche anno la modella croata trascorre le sue ferie in località originali e alternative, lontane dal turismo di massa. In questi giorni si trova a Zanzibar con suo figlio Carlos Maria e con il suo compagno Luigi Mario Favoloso. I tre stanno trascorrendo una vacanza di sole, mare, relax e scoperta ma qualcosa sembra essere andato storto.

Pare, infatti, che la modella abbia accusato un forte malore durante il suo soggiorno nel Paese africano e la notizia ha immediatamente fatto il giro del web. Sono stati molti i fan a preoccuparsi della salute della bella Nina Moric ma è stata lei stessa poco dopo a rassicurare tutti sul suo stato di salute. Con una storia su Instagram, infatti, ha chiarito il motivo del suo malore: " Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio. ” Nulla di grave, quindi, per Nina, che dopo lo spavento può riprendere la sua vacanza con un occhio di riguardo in più.

Sono mesi di grande serenità per Nina Moric, che sta pian piano ritrovando l'equilibrio nella sua vita dopo un lungo periodo molto tormentato. Si sta finalmente godendo la crescita di suo figlio Carlos Maria, da cui per lunghi mesi si è dovuta separare per motivi non dipendenti dalla sua volontà. Il figlio avuto con Fabrizio Corona è ora un bell'adolescente, che ha bisogno del massimo sostegno di sua madre per continuare a crescere con serenità. Soprattutto adesso che suo padre è tornato in carcere, dove è presumibile trascorrerà ancora lunghi mesi a causa della condotta non idonea tenuta dall'imprenditore durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Padre e figlio avevano ritrovato un ottimo rapporto e stavano recuperando il tempo perduto, finché Corona non è stato nuovamente incarcerato. Nel frattempo Nina Moric ha superato la crisi con Luigi Mario Favoloso e i due stanno conducendo una vita tranquilla, in cui al centro c'è soprattutto il benessere di Carlos Maria. La coppia vive lontana dal gossip e non dà più adito a voci e a malelingue, vivendo un'esistenza tranquilla per il bene del ragazzo.