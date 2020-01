La mamma di Chiara Ferragni ha litigato con Fedez? Lei smentisce: "Ci sei o ci fai?"

C’è chi trascorre le giornate oziando e chi contando i “like” che la mamma di Chiara Ferragni lascia ai post della figlia o di Fedez, ipotizzando anche che l’assenza di troppe interazioni con il genero possa essere dovuta ad un ipotetico litigio familiare.

È questo quello che è accaduto a Marina Di Guardo, che si è vista costretta a rispondere alle domande di una follower del clan Ferragnez che le chiedeva i motivi della diminuzione dei suoi “like” ai post del marito della figlia. “Come mai non mette più like a Fedez o a Chiara se mette foto con lui. Problemi con Fedez signora Marina?”, ha domandato incuriosita una utente della rete. La replica della mamma della Ferragni, però, non si è fatta attendere e la scrittrice ha ironizzato: “ Ma ci sei o ci fai?” .

Nessuna combutta familiare, dunque, tra la Di Guardo e Fedez che hanno trascorso serenamente le loro vacanze di Natale insieme ai genitori di quest’ultimo e all’ex marito della donna, che ha partecipato portandosi dietro anche la nuova compagna e il figlio nato dalla relazione con lei. Anche in questo caso, alcuni hater si sono sentiti liberi di esprimere i loro giudizi sprezzanti ritenendo assurdo che, fino a qualche settimana fa, la Ferragni avesse tenuto nascosta la presenza di un fratellastro, zio del figlio Leone.

Come sempre, quindi, la imprenditrice digitale e il marito finiscono sotto la lente d’ingrandimento degli utenti della rete. Ogni loro movimento, post, frase o dichiarazione viene studiata, analizzata, commentata ed ingigantita dal web che, spesso, si diverte a creare favole o soap opera dal nulla. È quello che è successo anche con la mamma di Chiara Ferragni alla quale è stato attribuito l’ipotetico litigio con Fedez per via dei pochi “mi piace” lasciati al genero.

Ma i Ferragnez sono una famiglia rodata, ormai conoscono bene queste dinamiche e sanno affrontarle come ritengono più opportuno. La stessa Chiara si diverte a rispondere personalmente agli hater che la offendono e non trattiene le dita sulla tastiera soprattutto quando i giudizi negativi riguardano il figlio Leone o la sua famiglia. Sempre pronta a difenderli, infatti, la Ferragni non ha esitato a rivolgersi a dei legali quando i commenti della rete hanno superato il buon gusto e si sono trasformati in offese difficili da digerire.