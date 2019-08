Mamma, ho perso l’aereo: il reboot del film è ufficiale

Alla fine è successo: "Mamma, ho perso l’aereo", uno dei grandi film degli anni ’90, sarà riproposto in una nuova veste.

Dopo l’acquisizione da parte della Disney di Fox, molti film e serie tv sono passati mano, rendendo la compagnia di Topolino un vero colosso dell’industria cinematografica, di cui, dobbiamo ricordare, fa già parte tutto il mondo del Marvel Cinematic Universe.

Nell’operazione sono rientrati quindi titoli quali "Mamma, ho perso l’aereo", "Una notte al museo", "Diario di una schiappa" e "Una scatenata dozzina". Per questi film ora arriva la notizia che saranno riproposti in una nuova versione sulla piattaforma streaming Disney+, in arrivo negli States dal prossimo 12 novembre. Il CEO della Disney, Bob Iger, infatti, ha ufficializzato il ritorno di queste commedie con i reboot delle rispettive storie.

Da tempo si vociferava di un ritorno di "Mamma, ho perso l’aereo", uno dei film più famosi degli anni ’90, con protagonista Macaulay Culkin. Il film, diretto da Chris Columbus, è stato sceneggiato da John Hughes, il fautore dei teen movie americani. John Hughes, infatti, oltre ad aver scritto anche il sequel, è stato regista e sceneggiatore di pietre miliari del genere come "Breakfast Club" e "Una pazza giornata di vacanza".

Hughes ha saputo riportare le emozioni degli adolescenti di quel periodo nei suoi film e la vera sfida per chi dovrà realizzare il reboot di "Mamma, ho perso l’aereo" sarà proprio questa, reinterpretando il tutto in chiave contemporanea. In questo senso, Bob Iger ha detto che i film sopra citati saranno “riproposti per le nuove generazioni”, quindi non vedremo Kevin McCallister affrontare i ladri che si intrufolano in casa sua come fatto da Macaulay Culkin, la trama infatti dovrà tenere di conto delle nuove tecnologie sopraggiunte, come ad esempio l’avvento degli smartphone e dei social.

Sono già trapelate alcune notizie sui lavori riguardo al reboot di "Mamma, ho perso l’aereo". Dan Mazer, sceneggiatore dei film comici con protagonista Sacha Baron Cohen, si dovrebbe occupare della sceneggiatura. Per quanto riguarda il cast si parla di Melissa McCarthy (Io sono tu e il prossimo settembre al cinema con Le regine del crimine), nessun nome invece per il ruolo principale, quello del giovane Kevin McCallister.

Al momento non è chiaro se si tratterà di film o serie tv, ma di sicuro è un progetto ambizioso e pericoloso allo stesso tempo. Infatti, escluso il secondo film che riproponeva stesso cast e autori, i successivi due sono stati una delusione.