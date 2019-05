La mamma di Meghan Markle fugge a Los Angeles ma per un corso su come diventare una buona nonna

A poco meno di due settimane dalla nascita del piccolo Archie, la mamma di Meghan Markle, ha lasciato il Frogmore Cottage per tornare al suo appartamento di Los Angeles. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate su Vanity Fair, non c’è nessuna lite e nessun dissidio fra Dora Ragland e la famiglia reale. La mamma della duchessa è tornata in America per seguire un corso intensivo su come diventare una brava nonna.

La Ragland infatti, due settimane prima della nascita di Baby Sussex, è rimasta al fianco della Markle. Elettrizzata per l’arrivo del nipotino, la donna ha seguito la duchessa durante le battute finali della gravidanza. È stata una tata, è stata un’amica ed è stata soprattutto una confidente per la moglie di Harry che, con grande terminazione, ha affrontato, solo sostegno di Dora, la nascita di Archie. Infatti la Ragland è stato l’unico membro della famiglia Markle presente durante il parto, dato che il padre, la sorella e il fratello, sono stati letteralmente banditi da corte.

Si è creduto al peggio, visto che Dora è volata a Los Angeles, ma dopo un’attenta ricerca, i tabloid hanno affermato che la donna più volte farà da spola fra l’America e Londra. Ed è fuggita a Los Angeles perché si sarebbe iscritta a un corso che impartisce lezioni da nonni, organizzato da Brandi Jordan, conosciuta come la "Fata del Sonno". A quanto pare dato che la Markle è cresciuta da sola, Dora vorrebbe regalare al nipote le cure migliori e l’affetto più grande, come se volesse rimediare a gli errori del passato. Secondo le ultime indiscrezioni, persino la Regina avrebbe apprezzato la forza e determinazione di Dora Ragland.