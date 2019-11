La mamma di Nadia Toffa: "Ogni sera le chiedo cosa fare e la mattina mi sveglio piena di energia"

La puntata del 10 novembre scorso di Domenica Live è iniziata con una toccante intervista alla signora Margherita, mamma di Nadia Toffa, che ha condiviso con Barbara d’Urso alcuni momenti della giovinezza della compiante conduttrice e raccontato i suoi ultimi giorni di vita.

La Toffa, che fin dal primo malore era a conoscenza della malattia contro la quale era stata costretta a combattere, ha lottato fino alla fine dei suoi giorni pur consapevole di quale sarebbe stata la sua fine. Nel racconto della mamma Margherita, si conoscono la forza e la perseveranza con cui la conduttrice ha affrontato i suoi ultimi giorni di vita. “ Ha sorriso fino alla fine, fino all'ultimo giorno. Ha sempre ringraziato Dio. Diceva: ‘Se questo è il mio destino lo accetto, se ho ancora qualcosa da fare, mi lascerà qui' – ha detto la signora con voce commossa - .Non si è mai lamentata. Mi diceva: ‘Ti prego mamma non lasciarmi mai, non puoi andartene prima di me'. Mi ha accompagnato per un anno e mezzo e quando l'ultimo giorno l'ho vista cambiare, l'ho vista impallidire, l'ho vista più soporosa ho capito che la mia bambina se ne voleva andare ”.

E Nadia Toffa se n’è andata lo scorso agosto, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nei cuori di chi la conosceva. La madre della conduttrice, quindi, ha aperto le porte di casa sua per mostrare alle telecamere di Domenica Live quelle mura che, in ogni angolo, raccontano un po’ del volto de Le Iene. Nadia, in fin dei conti, se n’è andata solo fisicamente e la signora Margherita ha spiegato come riesca ancora a sentire la sua presenza ogni sera prima di andare a dormire e tutte le mattine, quando apre gli occhi e la prima cosa che fa è quella di baciare la foto della figlia. “ Come ti parla? ”, le ha chiesto Barbara d’Urso e la signora Margherita ha raccontato come Nadia Toffa riesca ancora a farle sentire la sua presenza.