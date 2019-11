Manchester United, la fan più sexy si spoglia sui social

Di lei si sa poco: solo che si chiama Katrina Maria, è una super fan del Mancheter United ed è originaria delle meravigliose Isole Faroe, in Danimarca. La giovane vanta un profilo Instagram molto seguito, grazie agli outfit sexy che sfoggia ogni volta che la sua squadra del cuore giunge alla vittoria. Katrina delizia i follower indossando la maglia dei Red Devils con tanto di seno e scollatura in primo piano o, ancora, con lato B in evidenza. Non solo selfie audaci e disinibiti, ma anche una serie di shooting fotografici dove la ragazza appare quasi sempre e solo coperta dalla maglietta della squadra di calcio.

Man Utd's 'sexiest fan' strips to undies for cheeky Ole Gunnar Solskjaer tribute #MUFC https://t.co/GjwRg4yTte — Daily Star (@Daily_Star) 12 novembre 2019

E proprio per celebrare le recenti vittorie, ha posato di spalle indossando una maglietta con il nome dell'allenatore del team, Ole Gunnar Solskjaer, ma con una piccola particolarità: il lato B appariva nudo o coperto da un tanga di pizzo nero. Un festeggiamento che non è passato inosservato, ma che ha catturato l'attenzione dei suoi follower e della stessa stampa inglese, tanto da spingere il Daily Star a realizzare un articolo a tema. Soffermandosi sulla bellezza di Katrina ma anche sugli innumerevoli successi del Manchester United e sulla strategia vincente messa in atto proprio da Soskjaer, che sta facendo volare la squadra di calcio.

E mentre i Red Devils affrontano una vittoria dopo l’altra, la bellissima Katrina è pronta a festeggiarne l’esito sfoggiando le pose più sexy, con tanto di commenti tecnici ed elogi. Immancabile la maglietta del Manchester United a testimonianza della grande passione che la lega alla squadra di calcio inglese, attualmente a diversi punti di distanza dal Liverpool che guida la classifica parziale della Premier League. Una forte fede calcistica quella di Katrina e, forse, anche una ricerca di notorietà, messa in atto con il supporto di scatti audaci ed affascinanti, ma mai volgari e con tanto di curve mozzafiato in primo piano. Una fama improvvisa che potrebbe offrirle la possibilità di un importante salto di qualità e magari lanciarla verso il rutilante e luccicante mondo dello spettacolo e del successo, trasformandola in una modella riconosciuta a livello mondiale. Una notorietà improvvisa ma che potrebbe anche permetterle di conoscere dal vivo tutti i calciatori della sua squadra del cuore, magari assistendo a qualche partita in terra inglese e permettendole di incontrare anche l’allenatore del Manchester United, da lei così stimato e adorato.

