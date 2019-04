The Mandalorian, la nuova serie tv di Star Wars

È un periodo di grande fermento per il mondo di Star Wars.

A Chicago, alla Star Wars Celebration, è stato diffuso il trailer di Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalkers. Ma non solo questo. A breve distanza di tempo infatti è stato mostrato anche un video di The Mandalorian.

Parliamo della nuova serie tv facente parte l’universo di Star Wars, con puntate che saranno rese disponibili sul nuovo servizio streaming Disney+. La serie racconterà la storia di un cacciatore mandaloriano ed è stata scritta da Jon Favreau, attore noto al cinema ma anche regista dei primi due Iron Man e prossimamente al cinema con il film live-action de Il re leone.

Nel ruolo del mandaloriano vedremo Pedro Pascal, visto recentemente in Triple Frontier. Oltre a lui anche Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte e Giancarlo Esposito.

Le sequenze anticipate non sono state ancora diffuse ufficialmente ma alcuni fan presenti all’evento ne hanno approfittato per filmare il video che si può trovare su Youtube.

The Mandalorian sarà ambientata dopo Il ritorno dello Jedi e prima de Il risveglio della forza e sarà trasmessa, come detto, su Disney+, a partire dal prossimo 12 novembre.