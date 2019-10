Manila Nazzaro compie gli anni e manda un messaggio al suo Lorenzo

Manila Nazzaro è diventata famosa nel 1999 per aver vinto Miss Italia, il concorso di bellezza per eccellenza nel nostro paese. La sexy ex modella, conduttrice televisiva e radiofonica proprio oggi compie 42 anni ed è ancora consideta dal pubblico maschile una delle donne più belle e seguite del mondo dello spettacolo. Manila, nel 2005, ha sposato l'ex calciatore della Reggina Francesco Cozza da cui ha avuto due figli Francesco Pio e Nicolas nati rispettivamente nel 2006 e nel 2011.

La coppia si è però separata nel definitivamente nel 2017 con la Nazzaro che dopo un periodo di riflessione ha intrapreso una relazione con un altro ex calciatore: l'ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers Lorenzo Amoruso, ex compagno della showgirl e attrice romana Giulia Montanarini che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui Uomini e Donne, in veste di tronista, o la Fattoria.

La storia d'amore tra la Nazzaro e Amoruso va a gonfie vele con Manila che ha deciso di postare una foto sul suo profilo Instagram intenta a baciare il suo fidanzato. La didascalia è significativa di come sia felice: "Il regalo più bello per me sei tu. Ti amo". L'istantanea ha raccolto tanti consensi e in poco tempo: oltre 1100 like e con una serie infinite di commenti. L'ex Miss Italia 99 ha tanto seguito sui social con oltre 100.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto postate che la ritraggono in momenti della vita quotidiana o lavorativa.



